過去法令不完備 屏東永達技院退場再延3年

高教工會在教育部前抗議，痛批3年前已停辦的屏東永達技術學院沒轉型成功，應在今年退場，但教育部卻偷改辦法讓其退場再展延3年，質疑官方替其量身打造。（記者吳柏軒攝）

2017-06-22 12:13

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕高教工會今天在教育部門口，對於3年前停辦的屏東永達技術學院退場問題，質問教育部，依照過去辦法，今年就開始清算校產、解散董事會，但教育部卻表示，過去行政法令不完備，若今年強制解散恐涉訴訟，已修法補洞，讓永達在109年若未改辦，就勒令清算解散。

高教工會辦公室主任陳書涵表示，永達2014年停辦，並提轉型計畫，而教育部過去多次透過媒體表示，若永達沒有成功轉型將退場，時限就是今年8月7日，不料今年1月教育部偷偷修改相關辦法，等同把期限再展延3年，然而永達這3年來，校產已短少4億元，質疑教育部跟永達董事會交相賊，呼籲教育部應立即強制進入解散清算程序。

高教工會秘書長陳政亮說，政府狂喊高教資源不足，如今私校退場，校產本來就是公共，正好可以挹注，強調私校過去是「捐資」興學，不是投資股票，沒有停辦後還可以收錢這回事。反教育商品化聯盟發言人謝毅弘表示，過去永達停辦，有上百名學生因此而失學，痛斥此嚴重損及學生受教權益，呼籲官方立即接管。

面對質疑，教育部技職司專委張嘉育表示，之前的行政法令不完備，故永達只要不斷「提出」改辦計畫，就可以一直拖延，雖然之前教育部曾表示今年到期，但公務人員必須依法行事，教育部如果強制解散，一定會涉訟。張嘉育也表示，之前的相關規範法律師位階只是原則，教育部今年初修正相關辦法，使法律更完備，永達必須在3年內完成改辦，否則將被勒令清算解散。

面對永達最後的退場時限，將延到109年，高教工會抗議成員嚴重不滿，今天在教育部門口抗議，高呼口號：「校產被掏空、高教土石流」，痛批教育部替永達量身打造。即使教育部專委張嘉育出面接受陳情，雙方溝通仍難聚焦，最後張嘉育擬離開，高教工會攔阻，與現場駐衛警及警方產生部分肢體接觸，情勢一度緊張，但最後並未向上升溫。

高教工會陳書涵呼籲，教育部應依其他原則，立即在8月7號將永達解散清算，也要追蹤永達停辦這3年來，花掉的4億元流量，同時要教育部重新檢討已經送進行政院的私校轉型退場條例，避免圖利私校。

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