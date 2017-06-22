抗議亞泥礦權展限 環團下午「東東魚池」送政院

環團持續針對亞泥礦權展限表達抗議，圖為礦場。（地球公民基金會提供）

2017-06-22 12:11

〔記者楊綿傑／台北報導〕為抗議行政院與經濟部對亞泥礦權展限問題互踢皮球，環團地球公民基金會下午將以反諷行動劇「東東魚池送政院」，以快遞魚缸方式表達對政府護航財團的抗議，同時並將遞交21萬人連署書，號召民眾6月25日上街頭。

地球公民基金會說，這段期間以來，經濟部不肯認錯，曲解法令服務財團，行政院也不願意負起責任，選擇了實問虛答，令人相當失望。不過當地族人已經於4月12日向行政院提起訴願，要求撤銷亞泥違法展限，依照訴願法規定，3個月做出訴願決定的日期將屆。

地球公民基金會表示，已有許多法學界老師表示經濟部的展限有違法之處，所以呼籲行政院應該正面回應超過21萬人連署撤銷亞泥非法展限的訴求，收拾這個嚴重的政策錯誤，更期待新政府展現改革的高度與決心，還給太魯閣族人程序正義，還國人美好山林。

因此下午地球公民基金會與台灣蠻野心足生態協會將演出反諷劇，代替遠東集團總裁徐旭東，快遞「亞泥東東魚池」到行政院，感謝政府長期「特別照顧」。環團並聯合號召全民625可以上街頭，從行政院走到凱道向總統府怒吼，正視礦業改革。