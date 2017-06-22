換購電動車 宜縣最高補助3萬5千元

騎電動車維護空氣品質，宜縣府補助換購最高3萬5千元。（記者簡惠茹攝）

2017-06-22 12:19

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕無論是二行程烏賊機車或是舊型四行程機車，宜蘭縣政府環保局為鼓勵民眾換購成電動機車，二行程機車最高補助2萬3000元，四行程機車最高補助1萬9000元，經濟弱勢最高補助3萬5000元。

宜蘭縣內目前仍有2萬4905輛二行程機車，佔總機車數量9.4％，其中以宜蘭市、羅東鎮和冬山鄉最多，其他則為四行程機車約25萬輛，而電動機車與電動自行車數量為12000輛，宜蘭縣政府環保局祭出補助換購政策，鼓勵民眾換購電動車。

宜蘭縣政府環保局表示，過去鼓勵換購電動機車的補助對象主要針對二行程機車，因為二行程機車碳氫化合物的排放量是四行程機車的17倍，一氧化碳是四行程機車的2倍，再加上二行程機車容易燃燒不完全產生白煙，也就是俗稱的烏賊車，今年淘汰二行程機車換購電動車最高補助2萬3000元。

宜蘭縣政府環保局表示，考量到民國92年以前的四行程機車使用的是化油器引擎，污染程度較高，所以今年增加補助項目，92年前的四行程機車如果換購電動二輪車補助最高補助1萬9000元。

雖然四行程機車污染比二行程機車低，但是舊型四行程機車污染量仍偏高，空氣噪音防制科表示，二行程機車和舊型四行程機車的污染排放量都比新型機車高，機車排出的廢氣經過陽光照射，會轉換成污染物影響空氣，造成大家在意的細懸浮微粒PM2.5指標和溫室氣體效應等空氣問題。

宜蘭縣政府環保局長周錫福表示，為了避免低收、中低收入戶因為經濟困難，無法汰換高污染二行程機車，今年特別提高補助縣內低收、中低收入戶，如果將二行程機車換購電動二輪車，補助金額最高為3萬5000元，希望縣民一同響應汰舊換新，維護空氣品質。

空氣噪音防制科指出，提供民眾簡單分辨二行程機車和四型車機車的方法，二行程機車機油快用完時會亮紅燈，保養時是以添加的方式加入，也就是黑油車，而四行程機車則是行駛一定里程後，就要以更換的方式加入新機油，詳細補助辦法和申請表格，電洽03-9901529，補助申請期限到106年為止。