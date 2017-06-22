苗市暑期防溺『救溺五步 泳抱安全』

苗栗市公所結合苗栗市各守望相助巡守隊成立「暑期河川巡防隊」，由市長邱炳坤（左）授旗，維護後龍溪水域安全。（記者張勳騰攝）

2017-06-22 12:00

〔記者張勳騰／苗栗報導〕暑假將屆，苗栗市公所今天在頭屋大橋旁橋頭土地廟辦理暑期防溺祭水神及「暑期河川巡防隊」授旗成立，7月1日起到8月底將結合苗栗市各守望相助巡守隊等單位，加強後龍溪防溺巡防，會中由大倫國中籃球隊示範基本救命術「救溺五步、泳抱安全」拋救生圈、及救生繩袋等，盼達到救溺先自保的原則，防止溺水悲劇的發生。

苗栗市長邱炳坤指出，苗市公所為加強水域安全的設施設備，於後龍溪沿岸易發生溺水事故的場域，設置四座簡易救生圈亭，分別在河濱公園自行車道旁的模型飛機場、玉清大橋下、新東大橋下及龜山大橋下，並放置救生圈、救生繩帶，供緊急救護使用，呼籲民眾「本救生設備，供緊急救難使用，請勿拿走」等字語。

邱炳坤今天與苗栗市民代表會、各里里長、各守望相助隊等一起祭水神，並結合苗栗市各守望相助巡守隊成立「暑期河川巡防隊」授旗，宣示今年河川巡防正式啟動。

隨後由苗栗市救難協會資深教練及苗栗市大倫國中籃球校隊，現場演練基本救命術，說明溺水救援處理的三大原則（岸上救生勝過入水救生、團體救生勝過個人救生、器材救生勝過徒手救生），並示範救生衣的正確穿著及救生圈、救生繩帶操作方式，藉以增強民眾及救難人員的水上安全防溺觀念。

邱炳坤也呼籲暑假期間請家長鼓勵子女在開放及有救生人員看守的水域戲水、游泳，減少憾事發生。