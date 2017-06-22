高市中都街封閉 地政局：已非計畫道路

中都重劃區空拍圖。（高雄市地政局提供）

2017-06-22 12:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對部分地方人士今早懸掛白布條，反對中都街（九如三路與中華橫路間）封閉，高市地政局澄清說，中都街於98年都市計畫啟用後，已非計畫道路，請當地居民配合重劃工作，帶動地方繁榮。

高雄市地政局表示，中都街於98年都市計畫公告實施後，即非計畫道路，但為了居民出入便利，市府於中都重劃工程施工期間，並未封閉中都街，而是等中都街旁的中庸街，由原先10米拓寬為30米後，並與當地里長多次溝通，才著手封閉。

地政局強調，中都街現已非計畫道路，且陸續有車輛隨意停放、垃圾與營建廢棄物棄置、路面狀況不佳等問題，因此執行中都街廢道有其必要性，不僅讓土地按現行都市計畫分區合理使用，也可避免環境與治安維護死角。

地政局說，封閉的中都街，因緊鄰國定古蹟中都磚窯廠所在的古蹟保存核心區，且位於八卦窯、煙囪、紅磚事務所等文化資產建築之間，因此於都市計畫取消此街道，規劃整體街廓為特定商業專用區，定位上屬古蹟保存緩衝性質，期望打造民眾步行遊賞文化資產時，安全寧靜的良好環境。

高雄市中都地區原為工業區，因產業轉型而逐漸沒落，為了再造中都，市府從97年起，陸續透過都市計畫變更，及地政局公辦重劃開發，大幅改善當地環境。

當地交通系統也由原先狹小分散的道路，改為以美都路30米園道為主軸，並新建願景橋銜接美術東二路、新闢28條計畫道路等。