暑期畢業求職季提前了！5月先卡位

2017-06-22 11:43

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部勞動力發展署「台灣就業通」就業服務資料庫統計發現，暑期求職旺季提早一個月出現，5月各公立就業服務機構新登記求才12萬4390人，新登記求職總計6萬4811人，平均每位求職者有1.92個工作機會，製造業的工業及生產技術員更是大熱門，每人有13.68個機會可選。

主計總處22日公布國內5月失業率為3.66 %，較4月3.67 %下降0.01個百分點，較去年同月下降0.18個百分點。

勞動力發展數指出，暑假及畢業季即將來臨，往年青年求職高峰期多在6、7月，今年卻似乎提早出現，5月份「20-24歲」青年求職人數較4月成長43.42%、較去年同月增加26.91%，而「19歲以下」也較4月成長71.08%；而去年6、7月「20-24歲」求職者也才1萬1000多人，今年5月已達1萬2178人，顯示有提早找工作的趨勢。

根據台灣就業通5月新登記求才資料顯示，前3位分別是「製造業」5萬9571人、「住宿及餐飲業」1萬5395人、「批發及零售業」1萬4540人。而製造業求才人數為近22個月的第二高，僅次今年3月（6萬1685人），顯示今年人才需求熱絡，工業及生產技術員、其他製程控制技術員、電子工程技術員、電子工程師等職類，求供倍數皆超過5倍，代表平均每名求職者有5個工作機會可選，其中工業及生產技術員的求供倍數更是高達13.68倍。