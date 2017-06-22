年金改革決戰時刻 全教總提三大訴求

年金改革進入決戰時刻，全國教師工會總聯合會和各縣市地方工會今天共同召開記者會，上演行動劇，並呼口號「教師55退，學校有活力！」（記者林曉雲攝）

2017-06-22 11:03

〔記者林曉雲／台北報導〕年金改革進入決戰時刻，全國教師工會總聯合會和各縣市地方工會今天共同召開記者會，基層教師多支持合理改革，為維護教育品質及以公平合理角度看待年改，全教總提出三大關鍵，要求教師退休起支年齡不超過55歲、 所得替代率應有公平一致的處理、退休金調整機制應明確入法，他們並呼口號「教師55退，學校有活力！」

記者會也演出行動劇，全教總理事長張旭政表示，教育部只是配合貫徹官版年金改革方案，並未站在學生受教權和維護整體教育品質發聲，全教總一再呼籲，為維持師資的新陳代謝，避免師資平均年齡過高，同時符合社會期待與節省人事費支出，中小學教師的退休起支年齡不宜採用官版的60歲起支，全教總主張退休起支年齡不宜超過55歲。

張旭政表示，全教總支持年金改革，但年金改革應公平合理，官版方案的替代率設定出現「做越久、砍越多」的年資不公現象，明顯與鼓勵教師久任的精神背道而馳，全教總要求年資25年以上的所得替代率，一律以純新制打9折為最後結果，並依此基礎推算過渡期各年的替代率。

另外，張旭政也表示，這次年改造成公教人員恐慌，最大的恐慌在於這次改了以後，會不會過幾年又一改再改，全教總不反對退休金做微調，但應有明確的調整機制，全教總要求退休金調整機制應明確化，採用勞保條例的規定，才能讓退休人員信任年金改革。

屏東縣教育產業工會理事長黃莆田表示，官版年改草案是「交愈多、給付率變愈低」，並未鼓勵教師久任，反而變成一種懲罰；彰化縣副理事長陳美倫表示，國家教育力不宜用成本來考量，彰化縣教師堅持應該是55歲起支，今年抽單不退休的情況嚴重，資深老師不退休，新進老師就沒有機會，彰化縣今年根本沒有考新進老師，因為沒有缺空出來，年改之後的情況必定會更惡化，教育部難道不用扛責嗎？

南投縣教育產業工會理事長王汝杰表示，在職和退休所得相差超過50萬元，因此全國有一半老師不退了，受害的是學生；台南市教育產業工會理事長侯俊良表示，理性老師多支持改革，台南市抽單不退休的老師也很多，老師會去計算，體力和熱誠足夠的老師一定會繼續教書，身心不佳的老師硬留在學校，受害的是學生，從55歲撐到60歲，5年會影響多少學生，務必要正視此問題。