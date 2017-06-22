高雄中都街封閉 居民拉布條、喊口號抗議

2017-06-22 10:52

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄三民區中都居民今上午拉白布條，高喊「政府無理、百姓抗議」，抗議市府封閉中華橫路與九如三路間的中都街，居民批市府沒有做好溝通，黑夜偷偷封閉使用40多年的中都街，衝擊中都6里居民的對外交通。

三民區力行里里長李水池、川東里長李明海今上午率領6、70名里民，聚集在封閉的中都街前，表達不滿，居民拉白條、高喊口號抗議，市議員蔡金晏、曾俊傑也到場聲援。

警方出動警力維持秩序，但市府並未派員到場，地政局於現場張貼的改道公告指，中華橫路與九如三路間的中都街因98年都市計畫變更已非道路用地，22日封閉後，請用路人改由中庸路通行。

李明海表示，中都居民從中都街進出已經40多年，市府先前宣稱要開說明會，未料昨晚黑夜偷偷把中都街封閉了，造成地方交通不便，實在太可惡了！

蔡金晏指出，封閉的中都街是唐榮土地，但若地方有需要，仍可認定為既成道路，市府還是可以去做的，例如覺民路打通，原本要經過果菜市場，但市府繞道，保留舊的果菜市場，難道中都街就沒有辦法嗎？

曾俊傑也說，中都街已40多年，中都居民都從此路進出，如今封閉後，居民要到九如路，必須繞路從兩側通行，造成不便，他要求市府做決策時，應傾聽居民心聲。