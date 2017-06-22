基隆信義國小停車場動工 110年完工

基隆市信義國小「老舊校舍整建暨地下停車場新建工程」今天早上10點完成開工動土典禮；圖為市長林右昌、議長宋瑋莉等人一同焚香默禱工程平安。（記者俞肇福攝）

2017-06-22 11:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市信義國小「老舊校舍整建暨地下停車場新建工程」今天早上10點完成開工動土典禮；市長林右昌表示，斥資7.1億元興建的第1、2期工程，預計110年完工，將可提供349個汽車停車位，新大樓將可提供40間教室、10間廁所、及室內演藝廳供學生音樂、戲劇演出使用。

信義國小「老舊校舍整建暨地下停車場新建工程」開工動土典禮，包含市長林右昌、議長宋瑋莉、市議會鄭林清良、張芳麗等議員，秘書長李銅城、教育處長陳素芬、交旅處長李綱、工務處長張元良等人到場。

林右昌致詞強調，校舍使用50年，已達老舊校舍改建標準，信義國小為基隆百年老校，鄰近廟口夜市，停車場新建完工後，將可提供周邊居民與學校教職員停車便利，與前往廟口夜市的遊客停車便利。

議長宋瑋莉致詞強調，校舍改建工程是地方所期待，但是她希望除了注重工程品質、早日完工，更重要的是要注意施工期間學童安全與居民出入安全，讓工程平平安安順順利利完工。

工務處表示，將於6月28日晚間7點在學校舉行說明會，針對未來施工，混凝土預拌車、吊車進出、噪音問題與居民溝通。

基隆市信義國小「老舊校舍整建暨地下停車場新建工程」今天早上10點完成開工動土典禮；圖為議長宋瑋莉（右一）市長林右昌（右二）等人動鏟，宣告新建工程展開。（記者俞肇福攝）