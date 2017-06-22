台北市反毒宣導 邀旅館業者座談建立通報系統

2017-06-22 10:42

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局為遏阻旅館淪為毒趴場所，並維護即將舉辦的2017台北世大運期間旅客住宿安全，今日上午邀集觀光傳播局、毒品危害防制中心、台北市旅館商業同業公會、中華民國觀光旅館商業同業公會及北市旅館業者代表，舉行打擊毒品犯罪座談會，宣誓打擊毒品決心。

警方表示，目前流行的「娛樂性毒品」，如K他命、K2、喵喵、搖頭丸等，施用時常需場地、音樂助興，為避免遭查緝，用藥地點較常選擇在旅館內，這是所有旅宿業者相當不樂見的。

市警局說，依據行政院新世代反毒策略，已規劃防毒、拒毒、緝毒執行方案，其中建立毒品情資通報系統部分，已邀請旅館業代表舉行打擊毒品犯罪座談會，展示各級毒品及吸食器等毒品犯罪有關物品，強化業者辨識及通報能力。

觀光傳播局表示，今後每年將針對旅館從業人員開授毒品防治課程，並運用世大運特約旅館說明會、台北市旅館公會聯誼會、一般觀光旅館聯合檢查等多種場合，向旅館業者宣導防毒措施，總計已超過400人次參加。

觀光局並已針對提供吸毒用具的旅館業者開罰3萬元，倘旅館業者知悉「施用毒品或施用煙毒或其他麻醉藥品者」，未依法報請當地警察機關處理，亦將處以1萬元罰鍰。

市警局表示，為避免旅館業者延誤通報毒品犯罪而受罰，警察局提醒各旅館業者，如發現旅客有入住人數異常，或清潔打掃時發現疑似攜帶、施用毒品癥候，應即主動撥打110通報，形塑營業場所反毒、拒毒的正確觀念。