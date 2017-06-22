芒草當養料 沛錦輔導青農和原住民種菇創業

2017-06-22 08:25

［記者廖雪茹／新竹報導］台灣的巴西蘑菇以進口為主，工研院沛錦科技跨領域創立的沛錦農創育成中心（TATC）今天開幕，特別與新竹縣農會合作，和山地鄉結盟，將輔導青年農夫與原住民創業，運用環境資源來發展科技農業，希望藉此活絡農村經濟，讓更多人享用在地好食材。

沛錦科技創辦人宋智達，14年來受惠於工研院育成中心輔導的經驗，加上以色列科技農業的啟發，繼2年前捐贈關西高中集教學、實驗、觀光三合一的菇場，這次決定轉投資沛錦農創，希望台灣在面對人口老化、土地成本昂貴與各種資源的限制下，能透過育成中心拋磚引玉。

經芎林鄉民代表鄭昱芸的多方努力與協調，沛錦科技向新竹縣農會承租300坪倉庫，創立沛錦農創育成中心，除打造6座菇場，並設置會議室、文創空間和宿舍，採用環保竹製桌椅，牆面飾以原住民圖騰和菇類圖畫，今天並創意結合在地植物，以月桃葉包裝巴西蘑菇送給來賓。

宋智達表示，沛錦農創結合科技界與學術界的資源，共同研發技術，將超音波、物聯網與大數據分析法，導入半溫控半環控的3D層架種植，建構節能的智慧農場，濕度、溫度、二氧化碳和氧氣的濃度比例等，用智慧型手機就能充分掌握，節省人力，且平均耗電量僅一般菇場的20分之1。

沛錦已和尖石鄉梅花、五峰鄉天湖、五峰等3個部落結盟，就地取材，並配合山谷地形，以竹子搭建天然菇場，菇的養料3分之2取自芒草做堆肥，完全不用電，自然、環保又乾淨。

宋智達說，育成中心的菇場設備、優質的菇菜品種與種植技術，都將與合作夥伴共享，以設定目標的達成率，最高給予50%的股權，預估花3年時間輔導種菇、管理及行銷，等青農或原住民能夠獨當一面了，菇場就交給他們經營，中心再找其他部落合作建構農企業，期許讓從事農業成為收入豐厚且身心愉悅的新事業。