各地高溫達35度！ 午後有局部雷陣雨

中央氣象局指出，今天（22日）天氣穩定，各地高溫可達33度至35度。（資料照，記者黃志源攝）

2017-06-22 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（22日）天氣穩定，各地高溫可達33度至35度，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有可能發生局部雷陣雨。

氣象局表示，由於太平洋高壓勢力增強，今天天氣較昨天更為穩定，清晨迎風面中南部沿海地區因海陸風及偏南風輻合效應會有局部性的短暫陣雨，上午各地晴朗，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有可能發生局部雷陣雨。

溫度方面，各地高溫都可以來到33度至35度左右，台東地區有焚風發生的機率，溫度有機會來到35度以上。

氣象局預估，週五至下週三（23日至28日）各地大致晴朗，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有可能發生局部雷陣雨，迎風面中南部沿海地區清晨將因海陸效應會有局部性的陣雨發生。

溫度方面，預計西半部地區高溫約34度、35度，宜蘭及花蓮地區也將有32、33度，台東地區有焚風發生的機率，溫度有機會來到35度以上。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，北部地區空氣品質為普通等級，指標污染物為臭氧，其他地區及外島為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 ~ 41 29 ~ 40 32 ~ 37 28 ~ 37

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為過量級。（取自氣象局網站）