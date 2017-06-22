06/22 各報重點新聞一覽

2017-06-22 06:14

自由時報

永豐金案肯定邱正雄 蔡批金管會角色混淆

永豐金前董事長何壽川因涉三寶建設超貸等案被羈押且撤職，永豐金董事邱正雄日前接任代理董座，金管會卻對邱相關談話表示肯定，民進黨立委段宜康和時代力量立委黃國昌都對此猛批。據轉述，兼任民進黨主席的總統蔡英文昨也在民進黨中常會中重話批評，金管會身為主管機關，相關發言如果不是不當，就是角色自我認知混淆。

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農林漁牧僱工 擬納四週彈性工時

勞動部打算讓「農林漁牧業」納入四週彈性工時，預定今天起至七月六日預告，徵求各界意見；不過，即使未來指定適用，也僅限由農林漁牧業僱用、且適用勞基法的勞工適用，例如稻穀收割或採茶工人、牧場工人，以投保農保等為主的農漁民不適用。粗估受影響勞工約七、八萬人。

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走私18.6噸菸絲 逃漏稅捐7500萬

菸稅、健康捐大幅調高，私梟果然蠢蠢欲動，利用貨櫃走私闖關。財政部關務署台中關日前從越南進口的兩只貨櫃中發現，貨主原申報貨品為「菸草梗廢料」，外層鋪滿ＰＰ袋裝菸草廢粉，內層竟夾藏菸絲十八．六噸，估計可供製成一百四十六萬包香菸，若以市價每包八十元計算，可賣一億一千六百八十多萬元，逃漏菸稅約四千六百多萬元及健康福利捐約兩千九百多萬元。

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蘋果日報

名嘴陳立宏腦癌病逝 還沒看女兒嫁人「不甘心」

罹患腦癌兩年多的資深媒體人陳立宏昨驚傳過世，享年五十二歲。台北榮總說，陳三天前（周一）因昏迷入院，經診斷為中樞神經系統衰竭，家屬決議不施行心肺復甦術，昨中午十二時五十二分宣告不治。陳的好友、電視主持人鄭弘儀透露，因腦癌醫藥費龐大，陳妻賣掉安身立命的房子，「這是壓垮立宏的最後一根稻草。」總統蔡英文昨說，陳用手中的筆和麥克風讓大家看到台灣的好，謝謝他為這塊土地的付出！

嫌碎念 警竟拔槍上膛嗆長官

警員ＥＱ要加強。新北巿一名警員上周在派出所值班，接到樓上偵查隊小隊長詢問值班警員人數，警員統計到一半，接聽民眾插播電話，忘了小隊長仍在線上，小隊長不耐等候下樓理論，警員情緒突大暴走，怒吼：「你是認為我們值班很閒嗎？」竟拔槍拉滑套，欲朝向小隊長時被同事擋下，小隊長怒喊：「你對我拉滑套？」衝突過程被拍下po網；分局調查後已將拔槍警員記過調職，並依恐嚇罪函送。

聯合報

年金改革民進黨大翻案 18趴2年落日

年金改革表決戰一觸即發。民進黨立法院黨團昨天拍板公務人員退休撫卹法修法的關鍵條文立場，十八趴優存兩年落日、樓地板門檻三二一六○元、所得替代率採五年或十年降至百分之六十，周五黨團會議擬以不記名投票掀底牌。其中十八趴部分，確定與年改會提出的六年歸零不同調。

熱浪噬北半球 美國像火爐

六月廿一日為夏至，是一年中白天最長的一天，北半球遭到極端熱浪侵襲，中國大陸氣候乾熱，穀物收成恐大減，葡萄牙和俄國遠東地區都有森林大火，美國西南部熱到飛機不能飛，英國的柏油路都融化了。

中國時報

一例一休大限到 北高屏依法開罰

一例一休制度即將於7月1日上路，各地方政府執法態度不一，率先炮轟中央政策的南投縣府揚言，將「無限期」輔導業者，也會制定自治條例「走自己的路」；台北、高雄、屏東等3縣市強硬表示，已給業者半年輔導期，一旦違法立即開罰。其他絕大多數地方政府表示，將配合中央政策勞檢，但優先「以輔導代替開罰」。

年改決戰3天3夜！民進黨團版本定調：18％兩年歸零

立法院臨時會審查公教年金改革法案，今起3天將進入最後決戰時刻。昨日，朝野在歷經6次協商後，雖一度達成多項共識，但昨下午，國民黨以朝野沒互信為由一夕翻盤，今天開始將進行車輪發言、表決戰；民進黨團總召柯建銘喊話，民進黨對年金改革無懸念、共識高，將照議事規則走，朝野將比耐力、鬥志。」