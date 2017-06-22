大學生巧用空拍手法 探索東北角之美

2017-06-22 00:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕大學生為台灣觀光展現創意！ 2017全國大觀盃導覽解說設計競賽全國總決賽成績揭曉，今年大專英語組特金獎由台北藝術大學作品「時光流域，探索東北角」拿下，作品巧妙結合空拍取景拍攝手法將東北角海岸與港灣風光表露無遺，並穿插潛水攝影拍攝海底美麗珊瑚資源與美景，最後並以九份、基隆等地的縮時攝影手法，帶領觀眾穿越時空，獲得評審團一致讚許。主審東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處秘書金保樑表示，選手表現已經超過學生作品達到職業級水準。

主辦單位表示，今年大觀盃有來自全台高中職暨大專院校共計88支隊伍，300多名選手參賽，各校學子創意十足競爭非常激烈，最後大獎分別由台北藝術大學奪下英語組特金、蘇澳高級海事水產職業學校奪得日語組特金、育達高級商業家事職業學校奪得高中華語組特金、銘傳大學與台北城市科技大學奪得大專華語組特金。

今年的賽事以觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處以及北海岸及觀音山國家風景區管理處二處轄區為題，各隊發揮創意拍攝導覽解說影片參賽，並分別設有英語、日語、華語3組。

協辦單位台北城市科技大學觀光事業系主任郭殷豪表示，全國大觀盃賽事至今已經辦理6屆，今年特別感謝東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處以及北海岸及觀音山國家風景區管理處的大力支持，也謝謝來自全台88支隊伍的參與，並向該系李奇嶽老師擔任籌備委員會召集人期間的辛苦籌備致意。希望未來能持續透過賽事共同交流。

主辦單位表示，比賽得獎作品將於東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處以及北海岸、觀音山國家風景區管理處、旅行公會全國聯合會等社群及網站公開露出。