不只小吃 聲音地景、實境遊戲帶你遊台南

2017-06-21 23:38

［記者劉婉君／台南報導］到台南不只可以品嚐小吃，還可以跟著聲音地景、實境遊戲，從不同的面向來體驗台南。

進駐台南市藍晒圖文創園區的目目文創，收錄台南的聲音地景，有林百貨電梯的聲音、隱身城市下方的古水道流水聲、四草沼澤地的風聲與鳥叫聲等，並將這些台南的聲音製作成明信片等商品，帶民眾聽見台南的特色與文化，其中，第一支專為台南設計的聲音地景體驗錶，搭配座標，引領民眾在最佳的時間點走訪清水寺等8個台南景點，聆聽當地的聲音，感受聲音的力量。即日起至8月27日也與台南老爺行旅合作，在老爺行旅9樓以互動方式展出《小吃新聲》。

另一個由一群7、8年級生成立的芒果遊戲，則將整個城市都變成實境遊戲的舞台，成大建築系畢業的張騏威和高師大地理系畢業的王榮典，結合彼此的專長，以台南的歷史文化為背景，量身設計多款遊戲，玩家穿梭府城街道解謎的同時，也可深入認識台南。不僅頗受玩家喜愛，也獲得公家機關注目，委託設計遊戲行銷台南，並有電視節目前往體驗拍攝。

台南特別的歷史文化厚度，是目目文創及芒果遊戲選擇在台南發展的共同原因，張麒威說，在台南讀書4年期間，了解很多台南的故事，希望可以告訴別人。

另外，安平老街店家也有尋找劍獅的闖關遊戲，安平陶坊宋健誠說，當地商圈透過異業整合，將在地的景點、店家及劍獅文化結合，遊客可以認識安平「最有擋頭的劍獅」、「蚵殼劍獅」等不同特色的劍獅，也可與店家互動。