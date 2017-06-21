苑裡公有零售市場遲不續約 攤商罵翻

2017-06-21 23:42

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苑裡鎮公有零售市場租約早於3月31日到期，但公所遲遲不續約，讓承租攤商不安，不知道能否繼續擺攤養家活口，苑裡鎮代會今天召開臨時會，不少攤商反映狀況，鎮代孟文源也提案要求鎮公所給攤商合理交代，不要讓辛苦做生意的攤商終日惶惶不安。

苑裡鎮公共設施管理所今天當場一度表示，由於公有零售市場歷史超過50年，建築物結構安全與營業衛生等都出現相關問題，不過之前召集攤商，攤商都傾向不改建，希望不續約期間攤商能「回心轉意」。

不過，苑裡鎮長杜文卿不滿公共設施管理所回應，他早已裁決要求與攤商續約，但是的確考量公有零售市場結構安全，他要求續約期限到他任內為止，表示負責，不過他要求契約加上附加條款，明確告知攤商建物有危險之虞，必須認知到相關事實。

另外，公有零售市場攤商擔憂租金上漲，杜文卿則表示租金不漲，鎮公所並且會馬上辦理續約相關事宜。

「實在拖太久，讓攤商怎麼做生意」孟文源指出，攤商靠著擺攤養家活口，關乎一個家庭生計，但是因為鎮公所相關權責單位的行政效率延宕，嚴重影響鎮民權益，至於公有零售市場要改建或是整建，可以邀集攤商繼續溝通，而不是祭出拖延戰術。

苑裡鎮代會主席洪晃琦則批評，鎮公所負責課室的作法讓人傻眼，公家機關必須苦民所苦，但是這件事讓人失望，畢竟攤商只是求個溫飽，而公有零售市場未來是否改建關乎全體鎮民，必須多與鎮民溝通，才是解決方式。

有攤商說，之前一直擔心，每天忐忑不安，現在終於有了解答，讓大家總算能夠安心做生意。