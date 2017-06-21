長70米、高2.6米戶政時光階梯 「大」開眼界

2017-06-21 23:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣戶籍史近百年，高雄市鳳山區第二戶政所全國首創戶政時光階梯，長70米、高2.6米宛如時光隧道，展示「戶政時光階梯檔案文物展」，由主任李元新親自解說，讓戶籍資料「活了起來」，民眾彷彿穿梭古今，直呼大開眼界！

台灣戶籍從日治時代迄今近百年，保存檔案資料十分完整，戶口登記簿、各項申請資料，經由電腦系統化建立檔案，已可開放民眾申請、抄錄，經常有人為了製作族譜或辦理繼承等，申請歷代親系資料。

鳳山二戶所推出「戶政時光階梯檔案文物展」，全國首創以1至5樓階梯空間，改造出長70米、高2.6米牆面，打造「戶政時光階梯」、「戶政文物展示櫥窗」主題，讓民眾沿著時光階梯，一窺戶政歷史風華。

鳳山區鎮南里長楊三吉、富甲里長王筱銜帶著30名里民前來參觀，戶所主任李元新親自解說，包括見證身分證製程演進的身分證裁切機，還有不同年代的各式證明書，「沒來看展一輩子不曉得」，大家驚呼連連！

里長楊三吉說，現在戶所很不簡單，服務貼心更具創意，每踩一步階梯就有不同的戶政歷史呈現，彷彿穿梭時光隧道鑑往知來；民眾鄭小姐說，展覽充實她的戶政知識，認識許多日治時代稱謂及用語，過去連聽都沒聽過，走一趟樓梯，就像上了一堂戶政歷史課，回去要推薦朋友來看展。

主任李元新指出，戶政時光階梯讓儲存在電腦裡的戶籍資料，變成一部「活歷史」，民眾爬樓梯運動，還能認識戶政史，戶所則省下電梯費，堪稱是一舉數得。