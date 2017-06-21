高雄市府進軍台北食品展 免費吃蕉添買氣

2017-06-21 23:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局今帶領19名型農等進軍全國規模最大台北食品展，推出百樣優質農產品應戰，吸引許多民眾採購，場面熱鬧滾滾，值得一提的是，正值香蕉盛產期，農業局帶了許多旗山香蕉，提供北部民眾免費品嚐，增添買氣，今年挑戰5千萬元訂單大關。

農業局今年邀請國際形象大師朱正生，帶領經國管理暨健康學院的團隊，以高雄農業為主題，運用高雄的蔬菜水果，打造食尚的造型秀，除了蔬果造型外，模特兒人體彩繪由獲得「美國密西根世界人體彩繪大賽」的彩繪師，將常見的蔬菜水果呈現在模特兒身上，創意食尚造型吸睛，為開幕活動增添亮點。

農業精靈「高通通」主打新鮮直送、安心好食，由於正值香蕉盛產期，也帶來旗山新鮮直送的香蕉，提供給在場民眾試吃品嚐，鼓勵民眾多選購物美價廉的香蕉，賣力推廣當季的好吃水果，逗趣十足。

農業局指出，首次參展的元榆牧場推出甘蔗雞及鹽水雞，即食品口味獨特又便利，深受業者喜愛；旗山果菜運銷合作社的青香蕉抗性澱粉是新興產品，全力搶攻女性市場。

主秘王正一表示，農業局致力輔導與提升農村與農產品的價值，打造「高雄首選」品牌，培訓農二代返鄉經營農業，藉由國際食品展帶著年輕農民參展，累積型農商業洽談的功力，學習介紹自家生產的農特產品，藉以提升高雄農業軟實力。