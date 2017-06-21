溪湖果菜市場無賺頭 年久失修成危樓

2017-06-21 23:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕有30年歷史的溪湖鎮果菜市場，是彰化縣內最大的蔬菜批發市場，年交易量達4.5萬公噸，但是市場年久失修，當外面下大雨，裡頭就下小雨，讓買菜民眾苦不堪言，尤其北棟建築還成危樓，消費安全成顧慮。溪湖鎮果菜公司董事長暨溪湖鎮長楊福建表示，果菜市場長年虧損，賺到錢還要償還使用費，無力負擔維修經費。

溪湖鎮果菜市場因位屬彰化中心點，多年來成為彰化農民重要的銷售管道，但是北棟建築因年久失修，有鋼筋外露與塌陷現象，多年前被評為危樓，而交易廣場與周邊零售攤位屬鐵皮搭建，歷經多次風災毀損，漏水現象頻傳，加上公共廁所衛生環境髒亂，令不少消費民眾卻步，連零售攤位都退租近半，競爭力大不如前。

彰化縣長魏明谷今日前往溪湖鎮果菜市場視察後表示，溪湖鎮果菜市場是彰化最大蔬菜產地批發市場，但是設備老舊，下雨天還有漏水問題，已不符合現代化市場環境，上週向農委會爭取溪湖果菜市場改善經費，中央願意提撥總經費7成，以逐年支出方式補助，希望溪湖鎮果菜市場可以趕緊提報整建計畫，續任彰化蔬菜批發市場領頭羊角色。

盧姓攤商表示，在此賣菜20多年，當初北棟建築還規劃成商場，但年久失修，竟然成危樓，做為市場入口門面實在很難堪，另外廁所設備老舊、零件脫落有安全疑慮，攤位區天花板缺乏完善排水設備，大雨來時就滴水，還得自備接水設施，面對大環境改變，消費者也會選擇注重清潔的超級市場消費，溪湖果菜市場實在有改善必要。

溪湖鎮果菜公司董事長暨溪湖鎮長楊福建表示，果菜公司長期虧損，仍積欠公所使用費800多萬，去年終於轉虧為盈，賺了300多萬，除了得償還使用費，還得支出勞退準備金，改善環境經費實在有限，在農委會願意補助下，已經請所方與果菜公司加速研議改善計畫。

楊福建說，目前初步提出計畫將北棟建築改建為大型冷藏設備、滾動式倉儲和截切場為主的建築物，以利用於調節供需、蔬菜加工等，也能因應生產過剩或風災供需。