挑戰最「高」榮譽 27名畢業生攀樹拿證書

南州國小舉辦攀樹畢典活動，要拿畢業證書，要先爬樹。（記者陳冠備攝）

2017-06-21 22:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕想要畢業證書，先爬上來！彰化縣溪州鄉南州國小今天舉辦一場別開生面的畢業典禮，校長把畢業證書掛在10公尺高的樟樹上，想要畢業就要勇敢爬上來，在校27位畢業生在專業器材輔助下，一一克服恐懼，勇敢攀上樹梢，從校長手中接下畢業證書，得到最「高」榮譽。

南州國小校園內有數十顆百年榕樹與樟樹，有平地森林小校的美名，校長林銘科表示，為了給畢業生留下不一樣的童年回憶，2個月前開始集思廣益，最後發現校園老樹蓊鬱，何不結合攀樹運動，把頒發證書的舞台搬到樹上呢。

林銘科說，由於攀樹畢典是首創，校方特地聘請林義成等4名國家級攀樹教練，教導學生正確攀樹，教練們選定1株樹齡超過30歲、胸圍2.5公尺、高13公尺的樟樹，然後把畢業證書掛在10公尺高的樹枝上，必須挑戰成功，才能畢業。

率先「攻頂」的學生吳玄程表示，領到畢業證書後「超爽」，挑戰成功很開心；有懼高症的張祐仁，平時連吊橋都不敢過，看到同學拚命往上爬，也激起勇氣挑戰，最後挑戰自我成功。同樣有懼高症的廖莛諼，則是邊攀爬邊尖叫，在師生齊聲鼓勵下，終於登頂成功，甚至還流下感動的眼淚說：「這個畢業儀式太奇特了」。

林銘科也說，其實自己早在幾年前就萌生爬樹想法，卻一直無法實現，今天看到孩子們挑戰恐懼，克服困難爬上樹，頒發獎狀那一刻讓他也很感動，即使是掛在樹上2小時也不覺得疲累。

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