媒改團體 譴責媒體新聞置入

2017-06-21 22:59

〔記者陳炳宏／台北報導〕新聞置入議題最近再度引發關注，一方面政府仍以各種形式購買業配報導、違反預算法規定，另一方面商業置入更是氾濫成災，有鑑於此，包括媒體改造學社、台灣媒體觀察教育基金會、優質新聞發展協會今天發出共同聲明表示，新聞不容變賣、民主不容傷害、對於媒體置入現象，加以譴責。

聲明中指出，為了讓新聞工作者保有基本的工作尊嚴、維護閱聽大眾接收真實資訊的傳播權，更為了讓台灣最為珍貴的民主資產得以健康成長，嚴正呼籲政府機關與相關業者應立即採取具體行動，遏止新聞置入的劣習與歪風。