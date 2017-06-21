南投前瞻新計畫 太極峽谷「搭電梯遊天梯」

南投縣竹山鎮太極峽谷天梯風景區，環境優美，縣府草擬「天梯施設電梯」計畫，期帶動天梯觀光人潮。（記者謝介裕攝）

2017-06-21 21:37

〔記者謝介裕／南投報導〕「搭電梯遊天梯」夠酷、夠前瞻！南投縣府為挽回竹山鎮太極峽谷天梯風景區觀光人氣，再發揮創意，將透過前瞻計畫中的「城鄉發展」項目，向中央爭取「天梯施設電梯」計畫，惟地方民眾也憂心衝擊自然環境與生態，縣府則允諾一旦所須4850萬元經費獲中央核定後，一定與地方召開座談會面對面溝通，取得地方信任並對自然景觀影響最低的情況下闢建電梯工程。

近年來，全台瘋行梯橋，太極峽谷天梯堪稱是引領這股風潮的始祖，該天梯座落於竹山鎮大鞍里太極峽谷地區，橋樑橫跨梯子嶺溪，全長136公尺，計有208階，站在橋上可將奇岩峭壁、瀑布奔流的峽谷風光，盡收眼底。

惟因地形十分陡峭，心臟病、高血壓或上了年紀的銀髮族等，這些特定族群幾乎難以親近天梯，加上該天梯從94年開放以來，觀光熱潮不再，縣府始萌生興建透明電梯的構想。

縣府觀光處長王源鍾指出，在太極美地發展協會協助下，曾委託由台灣與美、日等7國8人組成的「台灣峽谷冒險」國際團體深入探勘，從瀑布源頭往溪谷垂降方式進行丈量後，天井、太極、旋風、青龍等園區最著名的4座瀑布高度、地層是否穩定等相關資料，也都有初步掌握，並認為如同中國張家界般在太極峽谷打造電梯計畫的可行性相當高，也才著手草擬計畫向中央呈報。

王源鍾說，「天梯施設電梯」計畫區分2部分，天梯停車場附近規劃手扶梯，屬於一般等級，讓罹患心血管疾病或體能不佳的銀髮族，也能藉電梯之便親近園區；玉壼吊橋一帶，山谷深度約25層樓高，考慮設施較具挑戰性的升降式電梯，讓民眾透過透明電梯俯瞰、體驗天梯峽谷風光之美，相信增加該觀光元素後，天梯將更具看頭，不過，能否獲得中央支持核撥經費，才是該計畫能否付諸實現的關鍵。

南投縣議員張志銘表示，天梯風景區絕壁千仞、飛瀑萬丈的峽谷美景，絕不輸歐美峽谷風光，建議縣府在計畫推動過程中，不宜過度開發，以免破壞山川美景與自然生態，甚至衍生山崩等意外發生，縣府不可不慎！

至於經費問題，張志銘說，他身為南投縣議會民進黨團幹事長，也允諾全力協助縣府向中央爭取經費，讓全台唯一「搭電梯遊天梯」的風景區，能真正美夢成真。

南投縣竹山鎮太極峽谷天梯風景區，環境優美，縣府將比照中國張家界設置電梯（圖）的作法，向中央提出「天梯施設電梯」計畫，期帶動天梯觀光人潮。（記者謝介裕翻攝）

南投縣竹山鎮太極峽谷天梯風景區，包括青龍瀑布在內的瀑布奔流風光，美不勝收。（記者謝介裕攝）