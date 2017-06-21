修機車黑手 變身年營業額1.2億改裝零件廠老闆

2017-06-21 23:00

〔記者楊金城／台南報導〕不要小看「黑手」（修理技工通稱）！40歲陳崇榮20年前從機車修理的黑手起家，變成現在年營業額1.2億元的機車改裝零件廠老闆，他說，只要有心有技術，做就對！

陳崇榮最近將在台南市佳里區經營全台唯一複合式改裝零件展售中心，賣起「機車小姐」義式廚房餐飲、改裝零件和精品，說明他的創業頭腦動得快。

20年前，陳崇榮在佳里經營機車行，專門從事機車改裝、維修，年營業額不到100萬元，可說慘澹經營。但他看準機車改裝「錢」景，後來乾脆開設千葉興業公司，成為專業的機車改裝零件廠。

陳崇榮說，從煞車碟片、輪圈等設計研發、製造，外銷佔6成、內銷佔4成，全台約有1700家機車行和材料行等經銷商。

由於一例一休，陳崇榮的機車改裝零件廠在假日休息，讓許多下游經銷商頭痛無法拿到零件，陳崇榮決定斥資千萬在佳里開設改裝零件展售中心，將在6月24日開幕，在假日服務經銷商和機車族；姊姊陳語喬並以「機車主題」附設經營「機車小姐」義式廚房，輕工業風的裝潢，提供餐飲和甜點，用餐空間甚至連廁所都布置機車模型等裝飾，讓消費者耳目一新。

至於義式廚房取名「機車小姐」，陳崇榮說，要以最機車（意即龜毛）的態度服務客人。