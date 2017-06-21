五峰鄉清泉、白蘭部落 推生態旅遊打造綠部落

新竹縣五峰鄉桃山村的白蘭部落，常見雲海和雲瀑湧現，素有「雲的故鄉」美名。（周錦貴提供）

2017-06-21 21:04

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣五峰鄉桃山村的清泉、白蘭部落，以溫泉、雲海、森林資源聞名，今年3月起，雪霸國家公園管理處委託專業團隊導覽培訓，積極整合觀光資源，部落人更主動發起清掃環境和無毒農業的愛家行動，希望提升服務品質，以「目擊狩獵」取代傳統狩獵，努力打造成為生態旅遊的綠部落模範。

五峰清泉溫泉名聞遐邇，也曾是囚禁張學良之地；而位在清泉上方的白蘭部落，常見雲海和雲瀑湧現，素有「雲的故鄉」美名。兩部落是通往觀霧遊憩區的中繼站，走觀光休閒路線，但業者多各自發展，近幾年更出現垃圾問題，常見露天焚燒廢棄物。

雪霸國家公園管理處委託圈谷資訊公司進駐，推動生態旅遊培力計畫；執行長朱珮文說，政府推動棲地（林地）共管，過去著重在保護面，該計畫希望融入人文，讓部落產業多元發展。

經由圈谷團隊挨家挨戶的拜訪，清泉、白蘭部落人參與熱烈，3月起開課，深入介紹當地動、植物生態，以及生態旅遊的新觀念，有近50人完成第一階段40個小時的培訓；但現在才是行動的開始，兩部落定期召開共識會議，規劃願景，並發起清掃環境的愛家行動。

白蘭部落頭目、18鄰鄰長曾家慶說，白蘭有17家民宿、露營區，每年除跨年和螢火蟲季，6到10月是旅遊旺季，但他發現遊客也帶來大量垃圾，因此他希望以身作則，喚起年輕人的熱情，不燒垃圾，一起做好垃圾分類的工作。

曾家慶也鼓勵族人，以砍草取代除草劑，以有機肥取代化肥和農藥，希望打造無毒生態村，不因長期噴藥而生病，更要吸引年輕人回流。

白蘭部落永續發展協會前理事長許雲祥說，白蘭擁有鳥嘴山等多條山林古道；他現在常勸年輕人，「一餐飛鼠不如百萬飛鼠」，鼓勵帶領遊客「目擊狩獵」、生態解說，來取代傳統狩獵。

清泉部落哈娜也邀集一群婦女，每週一到週四早晨5點到7點，巡查部落各角落隨手撿垃圾，期盼喚起更多人投入。

圈谷總經理陳逸忠說，將協助兩部落資源整合，建置生態旅遊網站，互相合作與分享，一步步實現願景，成為綠部落的模範。

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