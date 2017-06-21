淡水、三芝也推離岸風電 漁民怒批斷生路

2017-06-21 22:41

〔記者李雅雯／新北報導〕艾貴風能壹股份有限公司籌備處及其顧問團隊，今天在新北市淡水區淡海市民活動中心召開「新北離岸風力發電計畫」公開說明會，為編擬環境影響說明書蒐集意見，也說明風電規劃和非核家園、潔淨能源開發等國家能源發展政策的相關聯性。但離岸風力發電風場位置正好在漁民作業範圍內，漁民表達強烈反對意見，認為恐將損及漁民經濟生計。

經濟部能源局在民國104年7月2日公告「離岸風力發電規劃場址申請作業要點」，釋出台灣36處潛力場址海域資料，開發單位擇定北海岸，即是其中一處。按目前規劃，離岸風場海域擬設在新北市三芝區西側海域離岸約1到4公里處，若以陸上範圍概念，大略是淡水區崁頂里到三芝區後厝漁港一帶外推海域，水深達40到80公尺，涵蓋面積約54.6平方公里；上岸後陸纜長度則約1.4公里，送電至沙崙一次配電變電所。

風場位置也正好是漁業活動範圍，漁民聞訊氣得跳腳。淡水區漁會總幹事吳永寬說，林口卸煤碼頭、台北港區相繼開發，漁業活動範圍已限縮很多，幾乎只剩沙崙到三芝這塊；離岸風力發電機組裝置再做下去，等於現有的1300多艘舢舨船都不能作業，這些小船隻不能跑遠，都在近岸捕魚，等於影響1300多個家庭，「綠能很好沒錯，不過沒有腹地抓魚，怎麼保障漁民生活！」

開發單位顧問團隊回應說，目前尚在編擬環境影響說明書階段，各方意見都會納入，後續也會按照相關準則規劃漁業經濟活動受損時的補償，都會再討論、再研擬。開發單位代表胡根地會後說，電業法開放讓民間可投入，離岸風力發電，是能源轉型、產業轉型，轉型改變需要長時間，也需要各方的投入。

中華電信相關單位今天也派員出席說明會，強調現規劃的風場海域內及相近處有海底電纜，倘若進場施工，絕對需要謹慎，避免通訊受損中斷、故障問題，影響民眾通訊權益。