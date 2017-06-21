無敵海景掰！ 石門山溪活動中心「咖啡館」告吹

2017-06-21 19:58

〔記者葉冠妤／新北報導〕一波多折！新北市石門區的山溪市民活動中心先前因使用率偏低，被譏為蚊子館，石門區公所於是規劃將部分樓層委外經營，打造成坐擁無敵海景的咖啡館，歷經多次流標，去年終於成功招標出去，卻因得標者資金籌措、人力不足等因素，遲遲未有開幕動作，石門區公所只好在6月初解約，活化計畫再度告吹。

2012年完工啟用的山溪市民活動中心，卻因當地人口少，使用率偏低，被地方譏為蚊子館，但因活動中心緊鄰淡金公路，擁有絕佳視野，沿途又多有北海岸觀光風景區，新北市民政局於2013年規劃轉型活化，由區公所負責相關事宜，以1年5萬元租金價碼，將近百坪面積分租出去，並保留原有的活動中心功能與場地。

不過，歷經多次公開招標卻都慘遭流標，好不容易在去年招標出去，今年3月也已完成點交，6月中卻突然宣告破局解約。

得標者王綸表示，自己身兼石門嵩山社區發展協會理事長，雖是以個人名義投標，但希望可以利用活動中心空間經營咖啡館、手工藝DIY教室、小農產銷中心等，但由於需要裝潢、添購咖啡館設備，粗估資金需120到150萬元，不可能一下子就到位。

石門區公所主秘林俊宏表示，由於3月點交後，經營者遲遲未有進一步動作，經雙方討論後，才決定終止合約，區公所近期會擇日再公告招標；另外，因石門消防隊近日在尋找廳舍改建期間的臨時辦公據點，也可能考慮承租給消防隊使用。