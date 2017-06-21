大舍甲「挖金尋寶」傳說 地主解謎：挖金老翁最後...

高雄梓官區大舍甲地區一處廢棄碉堡附近，半世紀之前流傳一樁挖金尋寶傳說。（記者蘇福男攝）

2017-06-21 20:06

〔記者蘇福男／梓官報導〕高雄梓官區大舍甲地區一處廢棄碉堡附近，半世紀之前流傳一樁「挖金尋寶」傳說，相傳日本人戰敗離台之前，在該處偷偷埋藏金子，1名台灣人受託挖金，結果一無所獲，受託挖金的老翁散盡家財，最後淪落當廟公。

大舍社區發展協會理事長蘇耀廷說，在地耆老流傳，大舍西路一處廢棄碉堡附近，50年前曾有一件挖金尋寶的鄉野傳奇，在當時的台灣社會轟動一時，但最後是否有挖到金子，至今仍是個謎！

大舍社區進行社區資源田野踏查，地方耆老舊地重遊，並向地主林水木口述訪談，林回憶說，他當年約10多歲，有一天1名年約60、70歲來自台北的阿伯，來找他父親商量要挖掘地下藏金。

他說，該名老翁告訴他父親，有1名日人信誓旦旦指證，在該處碉堡附近地底下埋有金子，日人還畫有1張尋寶圖，委託老翁代為挖金。

林水木表示，當年他父親並未收取租金，就讓老翁雇工挖掘，當時因沒有怪手機具，因此完全以徒手作業，因為人手不夠，他也被叫去一起幫忙挖。

林水木說，他記得當時挖了好幾個禮拜，向下深挖2丈，但除了一些木屑，甚麼也沒挖到，後來有另一批人馬躍躍欲試要接手，但他父親不想節外生枝而婉拒。

他說，受託挖金的老翁散盡家財，最後淪落去當廟公，他和父親一鏟一鏟把泥土回填，當年的挖金尋寶地點，如今已闢為私人停車場。