蘋果假創業真派遣？ 高層拒透露 基層火大了

2017-06-21 20:13

〔記者張凱翔／台北報導〕臉書上近來瘋傳一份《蘋果日報》社長陳裕鑫署名的內部文件，鼓勵員工「離職創業」，同意者可領優離資遣費，成立個人工作室之後再回頭和《蘋果》簽約，稿費以「七成或八成薪」按件計酬，公司免費提供軟硬體設備，簽約期限半年至一年。但記者向《蘋果》高層求證，對方拒絕回應，人資部則說沒有收到相關方案的通知，《蘋果》第一線記者紛紛大罵，到現在沒人說明狀況，「好像全世界都知老公外遇，自己卻最後一個被通知」！

中正大學傳播學系副教授管中祥日前在臉書上分享一張照片，標題是「蘋果日報鼓勵同事創業方案」，作者是《蘋果》社長陳裕鑫在「提醒」這個記事本寫的一份文件，內容提到媒體受網路、手機衝擊影響愈來愈大，為求生存整個媒體產製生態都需要改變，因此鼓勵同事「優離」後自行創業，再回頭向《蘋果》供稿，稿費按件計酬、以原薪七、八成算，簽約一年至半年，《蘋果》可免費提供軟硬體設備。

第一線《蘋果》記者都十分憤怒，因為外界傳聞報社要將新聞都外包掉，卻沒人跟他們說明任何訊息，「感覺像全世界都知道我老公外遇，自己卻最後一個被通知」！記者去電《蘋果》人資部查證，對方表示沒有收到任何相關方案訊息，向社長秘書詢問過後對方也說沒看過這份文件，《蘋果》突發中心副總莊勝鴻受訪表示，他沒有權限證實或否認，社長辦公室分機則無人回應。

不過，管中祥受訪表示，他在貼出那張照片前有向《蘋果》內部查證確有此事，已經有部分高層主管被找去談及方案如何實施，至於《蘋果》高層不願回應，他認為那就代表應該就確有其事，「否則對方大可直接否認」。

《蘋果》工會表示，雖然目前資方尚未向員工告知任何相關方案，但工會反對任何可能損及會員權益的非典型雇用型態，或是可能造成會員喪失諸多法定權益、穩定工作權的情況，也已向資方表達不可強迫員工接受、更改僱傭型態，工會會持續關注事態發展。

北市勞動局表示，若員工自願接受優離方案，就沒有不當或大量解雇的問題；但如果員工再回頭和《蘋果》簽訂契約，就會從僱傭關係轉變為承攬關係，就不受《勞基法》保障，勞健保、退休金都要自行負擔。不過在承攬關係下，《蘋果》將無權指揮自由工作者排班或要求狗仔站崗守點，否則將違反《勞基法》。