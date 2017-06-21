藍綠為民服務較勁 南投學校操場整建經費有著落

2017-06-21 19:42

〔記者謝介裕／南投報導〕南投國中與漳和國小共用的操場整建問題，在藍綠立委努力下，終於露出曙光，獲得中央核定450萬元經費，縣府也允諾會在最快時間辦理發包動工，屆時完工將提供學生們更舒適、安全的運動環境。

南投國中與漳和國小因腹地有限，所以共用1個運動操場，雖然操場係在921大地震後的隔年完成重建啟用，但怎麼也想不到當初地牛翻身造成操場地層下陷的問題，竟然一日比一日嚴重，導致跑道上的傳統人工草皮被撕裂，並出現大小不一的坑洞，不但學生摔倒意外頻傳，就連去年的校運會，南投國中也被迫向南投高中商借場地舉辦；漳和國小則以園遊會替代運動會，跑道操場何時能完成整建?也是師生與家長共同的心聲。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷說，該操場破舊問題，校方至少向縣府反映8年以上，立委林靜儀去年接獲陳情後，便列案追蹤執行進度，如此積極的作法，迫使中央必須正視該問題並同意補助改善經費。

國民黨立委許淑華南投服務處也發新聞稿表示，許淑華接獲校方陳情後，也曾會同縣府及中央實地會勘，進而爭取經費到位，彼此較勁意味濃厚。

南投縣府教育處體健科長蔡振發指出，該操場整建工程經費450萬元中，體育署補助80%約360萬元，另20%約90萬元款項，由縣府負責，也十分感謝藍綠2黨立委對該案的幫忙，讓學校成為2黨為民服務工作良性競爭中的最大受益者。