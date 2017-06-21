新北賞荷秘境 樹林、新店花開2成

新店區車子路荷花池是隱身於都會區的賞荷秘境，花開1至2成，花期可持續至8月。（記者張安蕎攝）

2017-06-21 19:30

〔記者張安蕎／新北報導〕賞荷季節到！樹林區鹿角溪人工溼地及新店區車子路荷花池，皆是隱身於都會區的賞荷秘境，花開1至2成，花期可持續至8月，除了賞景之外，也有豐富的動植物，適合親友結伴來趟生態之旅。

鹿角溪人工溼地廣達16公頃，是新北市府營造的人工溼地，利用水生植物及自然工法，淨化大漢溪水質，由於荷花可增加微生物分解，濕地內特別闢建一處荷花池，可從草澤溼地區與生態池區叉路口進入，面積頗為可觀。

荷花池中有一座小型雙心石滬，心心相連的浪漫景象，是情侶拍照的熱門景點，周邊也有一潭潭靜謐湖水，各區均設有詳細解說牌，徒步踏青、騎乘單車遊逛皆合適。

新店區德安里車子路121之1號的荷花池，目前也正盛放，里長丁萬貴表示，池內共有4個品種的荷花，粉紅、純白、多重花瓣等不同特色，隨著時序變化接力盛開，給遊客看不膩的美景，因池內有專吃蚊蟲的大肚魚，讓民眾賞荷不怕叮咬，尤其早上6時至8時花開時分，常有攝影愛好者到場搶拍。

荷花池每周固定有志工整理環境，一旁的深水池則有野生鯉魚、草魚可供垂釣，若想進一步探索自然，可驅車或搭乘巴士，約10分鐘路程即可至二叭子植物園。