新北堤防彩繪名畫 河濱變藝廊

新北市政府高灘地工程管理處陸續在堤防彩繪名畫，讓河廊變藝廊。（記者何玉華攝）

2017-06-21 19:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處繼去年在華江河濱公園堤防彩繪「新北上河圖」後，日前再完成「千里江山圖」、「富春山居圖」，預計年底前再完成其他幾幅名畫，總長約近600公尺的彩繪，讓灰冷的水泥牆增添色彩，河廊變藝廊，行經的民眾、車友反應都不錯。

高管處打造河濱公園，104年請過去繪製電影看板的老師傅，在華江河濱公園堤防繪製「新北上河圖」，以北宋清明上河圖為基礎改編，融入新北市陽光橋、新月橋、八里渡船頭等河濱景點，成為河濱亮點，吸引不少經過的民眾拍照打卡。

由於「清明上河圖」是中國十大名畫之一，高管處希望再延伸堤防彩繪，思考把其他與「清明上河圖」並列10大名畫的畫作也畫上，融入新北特色地景，工程去年底啟動，日前已完成「千里江山圖」、「富春山居圖」，近期將再完工「百駿圖」、「韓熙載夜宴圖」。

高管處處長楊宗珉表示，後續還有洛神賦圖、步輦圖、唐宮仕女圖、五牛圖、漢宮春曉圖等，預計在年底前完成；「千里江山圖」長74公尺，是宋代著名畫家王希孟的作品，「富春山居圖」長60公尺，是元朝著名畫家黃公望的作品。