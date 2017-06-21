狗急跳牆！屏東大學校狗遭追捕 失足墜樓亡

2017-06-21 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕國立屏東大學一隻校狗「小狼」，疑似咬傷小朋友遭學校派人追捕，過程中「小狼」意外從14樓摔落至11樓露臺死亡，此事也引起校內愛狗人士不滿。

該校一名老師在臉書發文指出，「小狼」因為咬傷一位小朋友，所以總務處才派人帶網子及軟管去引導牠，希望能將牠帶到空曠的地方，但在引導過程中，「小狼」或許以前受到傷害，所以牠從14樓的東側跑到西側並躍上邊牆，接著就失足落到11樓的露台上，原本以為「小狼」只是受傷，他還帶著紙箱、推車準備送「小狼」去動物醫院治療，但抵達時「小狼」已經沒有生命跡象了，目前校方已幫「小狼」安葬，希望牠能一路好走。

有學生表示，「小狼」平常很友善但個性膽小，不會刻意咬人，對於校方稱「小狼」咬學生，並不太相信；此事也在校園社團引起討論，有人認為校方拿著水管、網子追趕「小狼」，難怪牠會受到驚嚇，「難道校方沒有更好處理狗的方法嗎？」

據《蘋果》報導，校方表示，因「小狼」當天下午咬傷一名老師的小朋友，才通知總務處處理，而人員在追趕「小狼」時，手上拿著網子等器具，「小狼」情急之下才會直接躍過窗戶摔落至11樓。校方會檢討後續，若再發生類似事件，也會迅速通知動保團體或動物防疫單位派員前往處理。