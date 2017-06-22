你一定要知道的美食冷知識 這一味才是日式咖哩

廣島吳市克雷頓海灣飯店「護衛艦加賀咖哩」。（SOGO提供）

2017-06-22 00:10

〔記者凃盈如／台北報導〕SOGO舉辦夏季日本食藝大展！忠孝館慶祝開幕30週年，特別企劃「人氣必買推薦」，共有42家名店初登場，包含饕客必吃、軍事迷最愛的「廣島吳市得獎上海自衛隊咖哩」，以及每天賣出200萬顆的「京都餃子の王將」，都在台北初登場。

這次日本展特別邀請來自廣島縣吳市「克雷頓海灣飯店 護衛艦加賀咖哩」參展，一開始看到「軍艦咖哩」稱號，讓人摸不著頭緒，原來日本海上自衛隊有一傳統，就是每逢週五一定要吃咖哩，各個船艦都會做出獨特口味的咖哩，因為在軍艦上一日復一日，每天就這麼過了，但只要吃咖哩的那一天，軍人們就會被提醒：今天星期五！

此外，也有一說，當軍人吃咖哩，就會配生菜，也能達到營養均衡，於是，海上自衛隊咖哩，正是一種源起於日本帝國海軍的咖哩及咖哩飯，一般人所說的「日式咖哩」，大多是指的是與海軍咖哩相似的咖哩。

本次進駐SOGO夏季日本食藝大展的「克雷頓海灣飯店 護衛艦加賀咖哩」，較與眾不同的是，其咖哩醬色澤特別黑、味道特香，因為咖哩醬裏頭添加了羊棲菜、黑芝麻，十分夠味，搭配新鮮爽脆的高麗菜絲，讓人一口接一口。克雷頓海灣飯店護衛艦加賀咖哩本次進駐SOGO夏季日本食藝大展，即日起至7月2日在忠孝館12樓活動會館可以吃到。

此外源自京都的「京都餃子の王將」，除了在高雄漢神巨蛋開設之外，也首次來到台北。「京都餃子の王將」目前在日本門市超過700家，每年賣出超過6億顆煎餃，使用100%北海道麵粉、豬肉、高麗菜、韭菜、大蒜、薑等主要食材，全都是日本國產，除了餃子外，王將醬油豚骨拉麵也是人氣招牌料理，使用100%北海道產麵粉製作麵條，表面滑順、口感Ｑ彈帶勁，與拉麵特製湯頭搭配，引人入勝。本次京都餃子の王將來到台灣，他提到，看到日本展在台北的規模，也考慮將京都餃子の王將引進台北，不排除在SOGO設店。

目前全台僅在高雄漢神巨蛋有開設餐廳的「餃子の王將」，也於SOGO忠孝館日本食藝大展登場。。（SOGO提供）

餃子の王將「王將醬油豚骨拉麵」。（SOGO提供）

中田屋的招牌金鍔餅，是來到石川縣金澤一定要吃的甜點。（SOGO提供）