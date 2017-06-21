台灣最大遊戲開發論壇 60組遊戲團隊共襄盛舉

2017-06-21 19:33

〔記者吳柏緯／台北報導〕全台灣規模最大的台北遊戲開發者論壇（TGDF）將於6月30日登場。今年除了舉行針對專業人士的研討會外，將設有獨立的展示區供60組國內外遊戲製作團隊展出作品，增加曝光與商業媒合的機會。

台北遊戲開發者論壇即將邁入第六屆，今年邀請《返校》、《東周列萌志》等知名台灣團隊分享創作經驗外，同時邀請了日本知名遊戲製作人水口哲也、遊戲企劃者神﨑喜多等人進行專題演講，並與聽眾互動。

值得一提，TGDF並非只是單純舉行演講與研討會，也有不少國內外遊戲團隊會藉此展示自己的創作。

TGDF去年首度規劃的「Indie Space 獨立遊戲空間」今年將擴大舉辦，有60個來自台灣、中國、菲律賓與馬來西亞的團隊將展出各自的作品。TGDF執行委員楊智傑說明，台灣有許多人投入獨立遊戲製作，而且也誕生不少好的作品，但是礙於時間與金錢等限制，無法赴國外參展或是曝光。

為了解決這樣的困境，因此大會從去年開始，在研討會外另規劃展示空間，供國內外獨立製作的遊戲參展與曝光。楊智傑說明，去年第一次舉辦就吸引了包含《返校》在內，20多個遊戲團隊參加。而且由於成效不錯，口耳相傳，今年報名參展的團隊已高達60組。

近年遊戲實況成為遊戲業不可忽視的行銷手段之一，TGDF也將邀請多位知名實況主在現場實況這些參展的遊戲，以另類的方式增加曝光度。

除了曝光度不足，獨立遊戲還要面對主流或商業遊戲競爭的問題。楊智傑說明，在時間有限的情況下，消費者選購遊戲時仍偏好挑選知名遊戲公司製作的作品，因此壓縮到獨立遊戲的「機會」。因此盼透過這個展會，讓好的獨立遊戲能被看見，進一步打造成台灣最具代表性的獨立遊戲展。

除此之外，會場也設有商業媒合與人才招募區，去年廣受好評的HTC VIVE體驗活動，今年也將持續進行。楊智傑說明，近年來越來越多團隊設計虛擬實境（VR）遊戲，透過此一活動，遊戲團隊可以在現場測試自己創作的遊戲，發掘問題並修正，甚至有商業化的可能。