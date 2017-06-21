「義仁吊橋」村民騎車通行 公所：結構安全無虞

橫跨牛稠溪的義仁吊橋，是嘉義縣竹崎鄉內唯一可供機、慢車通行的吊橋。（記者曾迺強攝）

2017-06-21 19:08

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉有座橫跨牛稠溪的義仁吊橋，是當地村民騎機車往來交通動線之一，吊橋兩側橋塔出入口卻長年張貼「本吊橋係行人吊橋，禁止車輛通行」，民眾對通行安全有疑慮；竹崎公所召開說明會，確認吊橋結構安全無虞，且居民由此出入行之有年，維持目前人、車通行模式不變。

義仁吊橋長度186公尺，橋上可俯瞰河岸兩側被沖刷而成的河蝕峽谷，且鄰近吳鳳故居、清華山等景點，常有民眾於假日前往尋幽訪勝。

竹崎鄉民代表會副主席蔡瀧賢說，吊橋自民國41年起供牛稠溪兩岸的灣橋、義仁、義和三村居民騎車通行，即便東側的義仁大橋在民國76年完工，居民仍習慣由此出入；義仁村民黃國欽說，該告示牌疑為嘉邑行善團在民國89年整修吊橋時，為工地安全與公所所設的告示，因未拆除遺留至今。

竹崎鄉代理鄉長郭良江說，由此出入可節省約10分鐘車程，居民早已習慣，公所將另製作「通行請注意安全」的告示取代既有告示牌，消除用路人疑慮。

嘉義縣竹崎鄉橫跨牛稠溪的義仁吊橋，是全鄉唯一可供機、慢車通行的吊橋。（記者曾迺強攝）

義仁吊橋兩側橋塔出入口長年張貼「本吊橋係行人吊橋，禁止車輛通行」，民眾對通行安全有疑慮。（記者曾迺強攝）