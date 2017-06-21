醫病》不只憋尿會害你猛跑廁所！「3種情況」也是私密處感染的關鍵！

2017-06-21 18:46

〔iStyle頻道／綜合報導〕最近老是狂跑廁所，明明才上沒多久，尿意又湧上心頭？如果你出現這種情況代表膀胱可能發炎了，根據「netdoctor」網站報導，英國營養學家Claire Barnes表示，女性除了上班忙碌憋尿以外，夏天還有3種情況會特別容易造成膀胱和私密處感染，一定要特別注意。

1、身體脫水：不管是炎熱夏天還是寒冷冬天，身體都容易脫水，Claire Barnes解釋，每天喝2公升的水能維持尿液正常PH值，透過定時上廁所也能減少膀胱細菌，以免發炎。另外，Claire Barnes建議少碰酒精、咖啡因和糖，以維持膀胱健康。

2、穿太久溼泳衣：夏天就是大跑海邊和泳池的季節，但是天氣炎熱，潮溼又溫暖的泳衣會變成細菌溫床，若上岸時沒有立即用清水清洗，換上乾淨的衣服，私密處就有可能感染，導致膀胱發炎，所以喜歡到海邊、泳池玩水的人一定要特別注意。

3、容易出汗體質：你是容易出汗的體質，站在陽光下隨便一動就流汗嗎？Claire Barnes解釋，當外部溫度過高時，身體就會產生汗液使內部維持涼爽狀態，但是被汗水浸溼的內褲會促使細菌生長，導致私密處或膀胱發炎，所以建議你夏天穿比較透氣的衣物，或是帶乾淨的內褲更換。