前瞻計畫屏東說明會 鄉親怒吼：我們要高鐵

2017-06-21 18:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕宣導前瞻基礎建設計晝，交通部今天（21日）下午到屏東舉辦說明會，強調屏東縣軌道建設有6項，預計投入442.56億元；與會者紛紛開砲，支持前瞻，「但高鐵一定要到屏東」。

交通部簡報表示，屏縣軌道計畫包括高鐵延伸屏東案站址規劃，匡列800萬，預計今年底完成可行性研究報告；高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化，預計投入2.46億改善電聯車60輛車廂設施等；台鐵南迴台東潮州電氣化計畫，匡列223.84億元，鐵工局施工中。

恆春觀光鐵道計畫，自內獅南延至恆春，鐵工局已辦可行性研究，現審議中，經費190.43億；東港觀光鐵道計畫25.25億元，正辦可行性研究；高雄捷運延伸至屏東，納入高雄捷運延伸環線內，5千萬經費，高雄市政府正進行前置作業。

說明會邀地方意見領袖、民代等參加，最關心的仍是高鐵南延；縣議員紛抱不平，劉育豪說，高鐵是動脈，有動脈其他才能發展；陳明達則建議，不如400億給屏縣自己規畫，屏東人才知在地需要什麼；鍾明輝直指火車票常一票難求，如今恆春支線竟要耗時8年；李世斌也說，屏市交通長期被忽視，如何與人競爭？

屏科大農企系主任林永順則不滿說，6項中僅高鐵左營轉乘屏東服務優化比較具體，其他幾乎都在評估，尤其高鐵南延屏東，竟然只有800萬？東港鎮長徐志雄呼籲，東港觀光鐵道應採林園延伸至東港，畢竟以前舊線就是無經濟效益才廢除，如又開舊路線是浪費錢，也會對地方造成不便。

主持說明會的交通部常務次長范植谷表示，所有意見他都記錄下來，將帶回中央反應，做為滾動式檢討的參考，至於高鐵南延，可行性評估只是一個開始，一個很重大的建設更要慎重。