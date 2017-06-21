魚販久站不動 胸悶呼吸喘竟罹重度肺動脈栓塞險送命

2017-06-21 19:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕沈姓魚販太太去年底感冒鼻塞吃藥好不了，症狀加劇出現呼吸喘、胸悶、心跳加快、咳痰又帶血，3個多月找了4名醫師都找不出病因，今年3月走不動掛急診，發現罹患急性重度肺栓塞恐猝死，緊急接受超音波震碎血栓合併導管溶栓治療成功，終於可以好好呼吸，今天她現身分享經歷，笑說「我復活了！」

中國附醫心臟血管系周邊血管科主任徐中和說，肺動脈栓塞少見且診斷容易忽略，大多是下肢靜脈血栓引起，發生原因包括久站、久坐、臥床、少活動，或凝血功能異常、自體免疫疾病等，沈太太賣魚久站、有風濕因子加上2年前曾因脊椎手術臥床3個月，可能是罹病原因。

肺動脈栓塞患者做X光檢查無法發現，徐中和指沈太太到院時血氧濃度低下，經電腦斷層檢發現雙側肺動脈重度栓塞，阻塞管徑超過80%且長達6和12公分，這種大範圍栓塞，會影響血壓及血氧濃度，猝死風險高，且必須在黃金時間做溶栓治療，否則撐到急救才開刀取栓，死亡率高達50%到80%。

沈太太選擇溶栓導管合併超音波震碎，血栓用藥少、效果快，將一般靜脈注射和導管溶栓約5%腦中風降到零，也使溶栓成功率從60%至80%增加至95%，但要自費。

沈太太昨天現身分享經歷說，因為工作要久站，但膝關節退化幾乎不運動，又愛吃糕餅糖果，罹病時走幾路就氣喘吁吁，爬樓梯要老公推著走，治療後就像重生，現在為了避免復發，戒掉零食、多吃疏果，也和丈夫一起散步運動。

徐中和提醒，如果呼吸喘、胸悶，找不到原因，可以抽血檢測血栓指數，即早治療。