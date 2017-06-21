環評作業準則公聽會 環團要求中南部也辦

2017-06-21 18:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕環保署今繼續針對環評相關修法，《開發行為環境影響評估作業準則》修正草案召開公聽會，環團發言指出，環境現況調查不該改成兩年兩次的資料，應該要是半年內的資料，且使用政府公開資料沒有強制性也是問題，更要求環署答應到中南部舉辦公聽會。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華說， 他們特別對附件內容有疑慮，質疑兩年兩次的現況調查資料根本不符合現況，時間應該要近半年，否則根本是環境舊資料呈現，無法看到開發案全貌。陳椒華也說，要求開發單位使用政府公開資料，部分資料包括河川、底泥、土壤等還是有不足，但因沒有強制力，開發單位只須說明理由。

陳椒華說，附件中在增量風險外，應該還要加入既有風險及流行病調查等，不然未來石化業開發，包括六輕、中油等以加一點加一點的規模切割以規避環評，難以達到實質審查目的，反而會使得審查時間拖長，怎麼可能會縮短審查時間。

而先前環保署針對「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」修正草案及「環境影響評估法施行細則」第36條、第37條、第38條之一及第12條附表一、第19條附表二修正草案，除在台北辦，也到台中高雄各辦一場，今環團進一步要求作業準則也應比照，因為中南部受影響較大。不過環保署則回應，是否到中南部辦理要再審酌。