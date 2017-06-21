竹市最會生！高齡剖腹產婦增 產後護理夯

2017-06-21 20:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市生育率連續12年居全國之冠，是全台最會生的縣市，也是產婦、孕婦最多的縣市，使得產後護理也變成新興夯業，甚至要半年前預約，從事產後護理業10年的鄭清海說，產後護理除照顧媽媽和新生兒，這幾年也提供3歲前的托嬰和親子餐廳服務，他正努力催生「產後護理成立公會」，希望公會成為政府與業者的溝通平台。

本身從事建築業的鄭清海，10年前看準新竹市的生育市場，在市中心成立產後護理及親子堡園地，而產後護理業也隨著需求越來越多，目前新竹市有6家、新竹縣有8家，產後護理之家越開越大，甚至被認為是高檔的坐月子飯店，但他認為產後護理應著重新生兒及媽媽的醫護照顧，屬類醫療機構，不應看排場。

觀察產後護理之家10年來變化的業者陳思伃說，過去自然產婦多，但這幾年剖腹產比例增加，其中不乏年輕媽媽希望剖腹產，而產婦年齡也逐漸提高，過去多是25歲到35歲的產婦，但這幾年因晚婚、晚生，幾乎多是30幾歲的產婦。

陳思伃也觀察到產後護理之家的護理人員跟大醫院一樣都很缺人，這項警訊值得政府重視，同樣產後護理之家如今被政府歸類為營利機構，除要課稅，相關法令也變得複雜，但如何輔導業者，政府卻提不出辦法。

鄭清海說，現在成立產後護理相關公會是最迫切的，但多數業者還沒有共識，他希望透過公會跟政府溝通，才能協助業者提昇服務品質。