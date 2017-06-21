「巡道車」起死回生 台糖董座親到社頭探訪

台糖董座黄育徴（右2）率多位主管到社頭看當年報廢的巡道車。（記者顏宏駿翻攝）

2017-06-21 18:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣鐵道迷陳朝強，從資源回收場買到一部車齡50年已報廢的「台糖巡道車」，經兩年的時間修復，老爺車「死而復生」，上個月從修車廠載回社頭鄉擺放時，主人順便讓「它」下到廢棄台糖鐵道小跑一段，畫面經鐵道迷分享到網路，引起「台糖中彰區處」主管重視，認為陳朝強逕自利用台糖鐵道行車已經觸法，並發公文警告。

陳朝強透過網路好意提醒鐵道迷「台糖的廢鐵道」不能隨便上去跑，鐵道迷痛罵「台糖太官僚、無能」，此事經本報獨家披露，引起台糖董事長黃育徵注意，日前特地到社頭看這部巡道車，他謝謝陳朝強熱心恢復台糖的舊有資產，也承諾，一定會讓這部巡道「回娘家」再跑一次，「台糖巡道車公文風波」畫下完美的句點。

黃育徵利用陳朝強忙完中午營業時間，跟隨行秘書進到陳朝強的便當店，遞出名片表示「我是台糖董事長黃育徵，想來看看你的巡道車」。面對台糖董事長突然到訪，陳朝強坦承有點「不自在」，因為5月份才收到台糖一張「警告」，約束他不能在廢棄的鐵道上行駛交通工具，「如有再犯，將逕行舉發」，這張公文被公佈的網路上，引起網友對台糖公司的躂伐。

陳朝強料想不到台糖董事長竟「微服出巡」，他轉述說，黃育徵主動釋好，尷尬地說：「上次公文，帶給你困擾，不好意思」，非常客氣地要求看一下「巡道車」。

陳朝強將引擎發動，黃育徵說，他對於「循環經濟」相當感興趣，台灣地狹人稠，如何讓廢棄物再活化，產生經濟價值，這對台灣非常重要。

黃育徵仔細聽陳朝強的解說，驚訝修復機師竟把近50年的三菱引擎完全修復，他說「這台車，對台糖來說，200萬都值得買，因為有歷史的溫度。」

陳朝強當下以為董事長要高價買回去，馬上回應「這台車對我來說，太重要了，死而復生，修復2年，感情難以割捨」，黃育徵趕緊解釋「我沒有要買」，他續道「台糖還有幾部巡道車，我會找配合的廠商來修復，糖鐵是台灣過去一段歷史，台糖會好好利用留存的古文物，發揮它的教育價值」。黃育徵停留約一個半小時後離去。