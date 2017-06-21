中市潭子區民生街地下道 今起至11/7封閉施工

2017-06-21 18:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市潭子區民生街地下道今日起至11月7日封閉施工，交通局籲請民眾留意現場公告，原本利用地下道來往車輛，建議改行走豐原大道或祥和路等替代道路，交通局也會持續滾動式檢討，以降低施工所帶來的不便。

台中豐原至大慶區段平面鐵路切換至高架營運後，為促進台中地區都市縫合，由交通部鐵路改建工程局陸續進行地下道填平及陸橋拆除。

交通局表示，交通部鐵工局自3月26日開始封閉向陽路地下道施工，接續封閉潭子街地下道、大新路地下道、東山路地下道、天祥街地下道、力行路地下道、美村路地下道及崇倫街機車地下道，進行填平工程。目前本月初復興陸橋已拆除完工，復興路平面道路也開放通車，而部分已封閉地下道將陸續完工。

交通局表示，自即日起，潭子區民生街地下道開始封閉施工至11月7日，請原本利用地下道來往車輛，建議改行走豐原大道或祥和路等替代道路，交通局也會持續滾動式檢討，以降低施工所帶來的不便。

交通局請用路人，施工封閉期間行經鄰近道路應注意減速慢行，遵循交通指揮人員、交通標誌及設施改道行駛，以確保行車安全，交通局也將持續督導交通部鐵路改建工程局觀察區域交通狀況，進行滾動式檢討，並作最適當調整，降低施工所帶來的不便。