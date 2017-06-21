龍山國小縫出創意，企業贊助縫紉機

2017-06-21 19:20

〔記者何宗翰／龍井報導〕剪、黏、縫、染、車，龍井區龍山國小以偶戲出名，近年又發展出以縫紉為主的生活美學技藝課程，一到六年級由剪黏、手縫到車縫，循序漸進培養學生美感，並創作出更多偶戲的戲偶。今天太平區以縫紉機零件代工起家的伸興工業，捐出5部要價不斐的智慧型縫紉機，能結合電腦自動縫紉出圖形，幫助學生的創意更無界線。

龍山國小校長張素蓉表示，2年前退休老師郭惠貞建議，學校才藝班多半是琴棋書畫，希望孩子學一些畢業後實用的技藝，出錢捐了10台縫紉機給學校，開始漸進式的培養學生車縫的能力，從縫鈕釦、縫筆袋、染布到改褲管、改衣服等，有家長甚至希望學校趁暑期開家長班，也響應捐了5台縫紉機。

「除非手指跟紙一樣薄，才會扎到手！」張素蓉說，學生一開始對縫紉機會害怕，瞭解後都覺得很神奇，連男生都很有興趣，用玩玩具的心情學習，有從事印刷、染布的工廠知道後，也捐助用不到的布料給學生使用，未來希望朝縫紉生活化、美感技藝化的方向發展。

伸興工業副總張惠玲表示，公司一直都有捐縫紉機給監獄、單親媽媽、或是勸募單位做公益使用，這次捐給龍山國小的是智慧縫紉機，可以自動繡字母、名字，還有上百種圖形可以選擇，希望學生將縫紉機成發揮創意的工具，也從中得到樂趣。