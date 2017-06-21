雞羽毛也能作雞精 北農2生錄取屏科大獸醫學系

2017-06-21 18:50

〔記者楊金城／台南報導〕四技二專統測，農科群全國第二名在國立北門農工食品加工科林禹承，他統測考71級分、總分634.5分排名農科群榜眼，甄選錄取國立台灣海洋大學食品科學系食品科學組、國立嘉義大學食品科學系，畜保科劉書瑋、徐唯育研究雞羽毛廢物再利用製作動物補給品雞精，雙雙錄取屏科大獸醫學系，以普通大學來說，3人有如上第一志願台大，十分不簡單。

校長張福祥今天表揚3位畢業生，稱讚真的很厲害，農業類科不容易升上國立科大，3人優異表現，對學弟妹有很大激勵作用。

加工科主任蘇鈺婷說，林禹承國中會考成績可上第二志願，但他選讀北農加工科，他和全國農科競賽食品加工組第一名的同班同學洪侑偉（保送屏科大食科系）帶動班上讀書氣氛，林禹承在統測農科群拿到全國第二名佳績，證明選讀技職體系沒漏氣（丟臉之意）。

獸醫學系是近年明星學系，全國就只有台大、中興、嘉大和屏科大有獸醫學系，比大學醫學系還少，畜產保健科劉書瑋和徐唯育同時錄取屏科大獸醫學系再當同學，兩人非常高興。

畜保科主任陳佑松說，劉書瑋在全國高職學生專題暨創意製作競賽和徐唯育由老師楊昆霖指導，研究雞羽毛廢物再利用專題「通通拿去做雞精」，把雞羽做成雞精補助家畜動物的營養補給品，很有前瞻性，劉書瑋以技優甄審錄取國立屏東科技大學獸醫學系，全國就只有2個招生名額，而徐唯育以科技繁星錄取屏科大獸醫學系，也是全國只有2個招生名額，真的不簡單。

徐唯育很喜歡動物，才選讀畜保科，劉書瑋是豬農的子弟，家裡經營中型養豬場和自產自銷加工品，都如願考上獸醫學系。