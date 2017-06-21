關西鎮代會飲水機濾芯提早GG 主席懷疑是這原因

2017-06-21 18:12

［記者黃美珠／新竹報導］能用半年的逆滲透飲水機濾芯，僅使用3個月竟提早「夭折」？關西鎮代會主席劉德樑今天拿出2管明顯變色，還有許多污漬的濾芯，出示裝機和維修記錄，質疑過去10幾年來每半年更新的消耗品，這次竟提早「么壽」，懷疑跟今年關西水廠鋁含量超標等有關，是自來水水質出問題，將送交相關單位檢驗是否內含有害物質。

水公司3區處表示，今年4月關西自來水廠發生鋁超標是偶發事件，事發後，他們處理原水一樣投藥，只是從過去只用去氯化鋁（PACL）這個單藥劑，改成主要用氯化鐵，搭配去氯化鋁為輔的雙藥劑方式處理，相關的水質檢驗也從過去的1週1次，改成現在每天早、晚各1次，以嚴格控管當地的自來水品質。

對於鎮代會的質疑，水公司懷疑會不會是管線有問題，或者是飲水機沒有適當做反洗的動作所致，將現勘後釐清。

劉德樑說，該會的逆滲透飲水機去年8月初裝機，今年2月初首次更換過濾芯。

依照以前的使用經驗，平均每半年才需要更換1次，今年5月底代表會開會期間，就發現新的飲水機竟然出水量不正常、變小了，大家覺得奇怪。後來竟然完全不會出水。

本月3日通知廠商維修，沒想到從第1道應該是白的PP濾芯，竟然整個變成深咖啡色，拿起來手指也被染色。後面的2個活性碳濾芯則是整個被堵塞住，難怪不會出水。

廠商最後不僅換掉前述3個濾芯，就連逆滲透膜也換新的，讓整個代表會震驚「關西的自來水怎麼會這樣？」

劉德樑說，今年4月關西淨水場發生供應的自來水鋁含量超標，他懷疑水公司擔心再出包，所以沒有投藥濾淨，才會導致水質惡化。他準備把換下來的濾心送交工研院之類的單位做檢驗，想了解這些造成濾芯堵塞的沉澱物，有無重金屬等有害物質。