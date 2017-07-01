國家門面靠他們！無名英雄守護你的出國小確幸

現代人的小確幸，就是能夠抓緊連假，出國來一段快閃旅行。但出國時，你想過是什麼原因確保你旅途順利呢?

2017-07-01 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕每當大家開心地出國時，可曾想過旅程之所以順利的原因嗎？今年桃園機場榮獲「機場服務品質調查評比」以及「亞洲最佳機場服務人員」兩項大獎，背後有賴第一線的地勤人員努力。而這些工作人員所守護的，不只是國家的門面，更是每個經過機場的旅客。

下次來到機場，如果見到這些默默付出的服務人員，記得不吝給他們一些鼓勵，讓他們能夠繼續守護大家的旅程喔！