陪失智老伴玩音樂 不老樂團打響生命熱情

陪失智老伴玩音樂，潮州不老樂團打響生命熱情。（記者邱芷柔攝）

2017-06-21 17:25

〔記者邱芷柔／屏東報導〕弘道老人福利基金會長期推動「不老樂團」，潮州志工站透過居家服務機會，把平常足不出戶的獨居長輩帶出門，透過每週一次的樂團練習，拿著各式各樣的樂器，敲響阿公阿嬤們對生命的熱情，今年還有罹患失智症的阿公加入，在妻子周林冊陪伴下，改變了整天看電視、睡覺的習慣，樂團練習時間成每週為最期待的一天。

平均年齡逾77歲的阿公阿嬤們，打著「水桶鼓」、敲著由鍋蓋製成的「鈸」，隨著音樂擺動身體，不僅臉上掛滿笑容，這群潮州地區的阿公阿嬤去年在潮州車站快閃表演後，還讓許多觀眾豎起大拇指直讚。

71歲的周林冊說，小孩都長大各自成家，原本以為可以享清福，沒想到另一半卻罹患失智症，且因為行動不便，整天就是睡覺和看電視，在志工們熱情招呼下，她開始帶著老公參加不老樂團，經過幾週練習，87歲的老公開始可以跟得上音樂打節奏，精神變得很好，她也因為參加樂團，心情特別開心。

弘道潮州志工站表示，潮州不老樂團的成員有30多人，有夫妻檔、獨居長輩，還有失明的阿嬤也是隊員，除了平常的練習，志工們也安排舞台讓長輩們演出，預計今年8月及年底都會有快閃表演，期待看見演出的觀眾不吝給予掌聲，讓阿公阿嬤們繼續敲擊出青春活力。