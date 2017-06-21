小六童教室玩滅火器3人不適 醫呼籲誤吸應盡速就醫

2017-06-21 17:18

〔記者李忠憲／台中報導〕衛福部豐原醫院今天召開記者會，表示豐原區某國小學童在教室內玩乾粉滅火器，結果造成11人吸入乾粉後不適，3人情況較嚴重，送醫治療後已無大礙。小兒科醫師馬瑞杉提醒，誤吸滅火器噴出物質，應盡速就醫，以免讓症狀加劇。

豐原區某國小本月5日早上8點半，即將畢業的國小6年級劉姓學生只因好玩，竟將教室門外放置的乾粉滅火器拿進教室內亂噴，結果包括他自己共11位學生出現不適症狀。校護經初步檢視後，2學童直至下午，不適症狀仍未改善，由校方送往衛福部豐原醫院治療，留院觀察及給予點滴治療後平安出院；劉童則由母親陪同到醫院檢查後，也返家休息。

校方表示，事發後，校方立即主動關心相關學童，並贈送水果慰問，家長均體諒表示不再追究。學校也在朝會時以此案例，教導小朋友不可拿滅火器來玩。

豐原醫院小兒科醫師馬瑞杉說，2位小朋友到院時呼吸急促、噁心、嘔吐，其中1人還高燒不退。由於乾粉滅火器的乾粉沒有解毒劑，只能靠自體代謝，經各別施予點滴等治療，出院後追蹤症狀均有改善。

馬瑞杉表示，乾粉滅火器成分有磷酸鹽、碳酸氫鈉等，其中碳酸氫鈉屬於弱鹼性，經由呼吸道吸入後，會引起氣喘收縮，類似氣喘發作導致呼吸急促。它也具有腐蝕性，一般常見呼吸急促咳嗽、嘔吐、暈眩等症狀。

他也說，不慎吸入乾粉滅火器的人，雖然不會有立即危害生命情況，還是會出現嗽、暈眩等情形，因沒有解毒劑，只能就症狀治療，如遇氣喘患者吸入，症狀可能會加重，應盡速就醫。

台中市教育局表示，針對該個案已於相關會議提醒各學校，應利用各項集會加強生活及安全教育並融入相關課程，指導學生具備安全常識及警覺心，避免類此事件再次發生。