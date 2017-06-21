小農賣菜志工說故事 力保台灣「最南」書店

2017-06-21 16:54

〔記者邱芷柔／屏東報導〕隨著網路消費成為市場主流，加上年年喊漲的房租，讓台灣實體書店掀起倒閉潮，開幕至今18年的潮州金石堂，不僅是屏東縣潮州鎮唯一一家書店，更是目前台灣最南端的大型連鎖書店，為了不讓書店吹熄燈號，熱心的志工媽媽、姊姊們，3年前在店長莊耀宗號召下，每週六都聚集在店內為學童免費說故事，並舉辦說故事比賽，建立書店與在地鄉親的情感。

店長莊耀宗說，網路書店崛起，手機、平板也都有電子書，對傳統書店衝擊很大，加上店租、管銷費用頻漲，很多書店因此撐不下去，「既然店租都付了，就讓空間發揮最大價值！」，所以他開始與在地小農、青年及志工媽媽們合作，讓鄉親捨不得讓書店關門。

除了分門別類的豐富新書，潮州的金石堂書店內還展售屏東小農生產的蜂蜜、麻油，返鄉青年手作的文創藝品，每週六更能看見大、小朋友們聚集聽故事的盛況，多元化經營成功逆轉了逐年下滑的業績，獲得公司認同，也開始有越來越多讀者用行動支持。

莊耀宗說，農特產品展售相當受到外地遊客喜愛，說故事活動開辦後，3年來不曾間斷，且參與人數與日俱增，間接刺激了店內消費，實體書店如果入不敷出一定走不下去，近年開始有顧客告訴他，「在網路買書折扣優惠多，但在這裡買書卻能讓家鄉繼續有書店陪伴！」讓他充滿動力，也深信這是台灣「最南」書店存在的價值。