勞動部：農林漁牧業擬納彈性工時

勞動部將預告農林漁牧業納入祀週彈性工時。（記者黃邦平攝）

2017-06-21 16:43

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部22日將預告打算將農林漁牧業納入四週彈性工時，最快7月可適用。

最近米穀公會申請將稻穀檢驗收購到碾米等作業人員納入勞基法84條之一「責任制」，卻在勞動基準諮詢會中被專家質疑；勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨說，若依照這項預告指定，未來米穀公會申請項目中，屬於較前端的「稻穀檢驗收購」及「烘乾作業」都屬於農業範疇，可依此規定，由勞雇雙方協商採取四週彈性工時。

勞基法規定了二週、四週、八週3種彈性工時，其中，四週彈性工時彈性最大，可採「2週2例」、「4週4休」，也是這3種之中唯一可以規避「每7日應有1日例假」；不過，當年立法時為避免濫用，還留下但書，1996年12月27日前已經適用勞基法的行業不能納入，其中還有「但書中的但書」，「農、林、漁、牧業」不受限制。

謝倩蒨說，這陣子在勞基法修法的輔導過程中也曾有人反映這項意見，且也和學者專家討論過，考量當初《勞動基準法》第30條之1第2項立法意旨，原則上就同意農林漁牧可以適用四週彈性工時，但也有人認為，彈性工時須由勞動部公告指定，農林漁牧業就差這一道程序。

由於農林漁牧業工作時間受物產季節性週期及天候因素影響，處理作業有即時及特殊需求，勞動部22日起預告，將「農林漁牧業」指定為得適用《勞動基準法》第30條之1規定（四週彈性工時）之行業，各界若有修正建議，可在7月6日前陳述意見。

不過，勞動部也說明，這是針對農林漁牧業僱用的勞工，例如採茶工、漁工，並不是自耕農或漁民；例如米穀公會提出「稻穀檢驗收購」及「烘乾作業」在行業分類上屬於農業，未來若指定農林漁牧業適用四週彈性工時，自然也可適用，但碾米廠屬於製造業中的食品業，就不能搭上這便車。